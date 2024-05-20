Російські війська цілий день атакували Нікопольщину: постраждав чоловік

Російська армія 20 травня 23 рази атакувала Нікопольський район на Дніпропетровщині дронами, також здійснила 4 артилерійських обстріли. Внаслідок цього постраждав 42-річний чоловік, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська та Мирівська громади.

Постраждав 42-річний чоловік. Він отримав осколкове поранення. Ушпиталений в стані середньої тяжкості.

Пошкоджені багатоквартирний та 18 приватних будинків. 5 господарських споруд, гараж. Побиті десяток авто, серед них – і службовий транспорт газовиків".

Крім того, потрощені медзаклад, інфраструктурний об’єкт, продуктовий магазин. Була пожежа в будівлі, що не експлуатується.

Також обстрілами зачепило газогони, лінії електропередач і 17 сонячних панелей.

У Криворізькому районі через падіння уламків збитої ракети виникла пожежа сухої трави. Її приборкали.