В "Укренерго" попередили про відключення світла у вівторок 21 травня

У вівторок, 21 травня, в Україні будуть діяти графікки вікдлючень електроенергії, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє "Укренерго".

"З 00:00 та впродовж доби по всій території України для промислових та побутових споживачів будуть діяти графіки погодинних відключень" , — йдеться в повідомленні.

В компанії зазначили, що для кожної області визначено обсяги лімітів споживання. При їхньому перевищенні можуть бути застосовані графіки.

Як повідомлялось, НКРКП підняла максимальні граничні тарифи на імпорт електроенергії для бізнесу з 1 червня.