Іспанія анонсувала поставку Україні партії танків Leopard

Україна отримає від Іспанії новий пакет військової допомоги, який міститиме танки Leopard та боєприпаси, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, повідомляє El Mundo.

Вона наголосила, що поставка має відбутися наприкінці червня.

Роблес оголосила про це під час своєї участі у відеоконференції у двадцять другій зустрічі Контактної групи з оборони України, скликаній міністром оборони США Ллойдом Остіном, на якій був присутній міністр оборони України. Рустем Умеров.

Міністр наголосила на важливих зусиллях, яких Іспанія вже докладає, і особливо відзначила підготовку українських солдатів.

Що передувало

Раніше ЗМІ повідомляли, що Іспанія готує новий пакет допомоги Україні, підготовка якого може бути завершена до 30 червня.

Серед іншого журналісти вказували, що Україна має отримати 10 танків Leopard 2A4. При цьому раніше Іспанія вже передавала Україні військову допомогу, до якої входили вищевказані танки.