ОВА: На Київщині зменшать вуличне освітлення у вечірній та нічний час

У Київській області зменшать вуличне освітлення у вечірній та нічний час. Відповідне рішення ухвалили на засіданні штабу Ради оборони області, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

"Ситуація з електроенергією досі залишається вкрай складною. Тому маємо використовувати всі засоби, які допоможуть економити. Маємо накопичити додатковий ресурс, щоб мінімізувати всі незручності" , – зазначив він.

Кравченко також звернувся до органів місцевого самоврядування з проханням активніше працювати з бізнесом щодо необхідності ощадливого використання зовнішнього освітлення.

"Рекламні вивіски, підсвітки фасадів біля кафе та магазинів, освітлення торгових залів – це все прошу звести до мінімуму. Не може бути ситуації, коли просимо економити побутових споживачів, в цей час інші не обмежують використання електроенергії. Допомога енергетикам – спільна відповідальність" , – додав начальник Київської ОВА.

Нагадаємо:

Упродовж 21 травня по всій території України для промислових та побутових споживачів будуть діяти графіки погодинних відключень.

Через дефіцит в енергосистемі в Києві зменшать яскравість усіх ліхтарів у місті, що дозволить досягти загальної економії не менше 20%.