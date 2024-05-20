США поки що не планують відправляти своїх військових інструкторів в Україну

Сполучені Штати наразі не збираються направляти своїх інструкторів в Україну для тренування українських військових, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

За його словами, якщо до широкомасштабного вторгнення РФ військові інструктори зі США перебували в Україні, то "зараз це не так".

"Після закінчення війни я підозрюю, що в нас буде можливість це зробити, але наразі в США немає планів повертати військових інструкторів до України", – зазначив він.

Раніше прем'єрка Естонії Кая Каллас заявила, що деякі держави вже направили своїх інструкторів в Україну для тренування українських військових.

Каллас ще раз висловила переконання, що не бачить ризику прямого конфлікту з Росією, якщо союзники допомагатимуть Києву тренувати українських солдатів на території України.

Ще в березні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський натякав, що деяка кількість західних військових вже присутні на території України, і це фактично не є таємницею.

Американське видання Breaking Defense повідомляло, що уряд Естонії серйозно обговорює можливість відправки солдатів в Україну.

Пізніше міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що ідея відправки солдатів в Україну не знайшла розвитку – ні в Естонії, ні на рівні Європейського Союзу.