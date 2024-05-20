В Україні оголосили третю повітряну тривогу через зліт МіГ-31К (Оновлено)
Увечері 20 травня в Україні оголосили третю масштабну повітряну тривогу через зліт МіГ-31К, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють Повітряні сили ЗСУ.
"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з Астрахані!"
Оновлено: О 21:09 повідомили про відбій загрози.
Що передувало:
- Увечері 20 травня по всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт шістьох літаків МіГ-31К в Росії.
- Вранці через зліт МіГ-31К російських загарбників по всій Україні оголошували повітряну тривогу, вона тривала більше 30 хвилин. У Миргородській громаді було чутно звук вибуху. Перед цим Повітряні сили фіксували ракету в напрямку Миргорода.