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В Україні оголосили третю повітряну тривогу через зліт МіГ-31К (Оновлено)

В Україні оголосили третю повітряну тривогу через зліт МіГ-31К (Оновлено)
Фото: kremlin.ru

Увечері 20 травня в Україні оголосили третю масштабну повітряну тривогу через зліт МіГ-31К, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з Астрахані!"

Оновлено: О 21:09 повідомили про відбій загрози.

Що передувало:

  • Увечері 20 травня по всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт шістьох літаків МіГ-31К в Росії.
  • Вранці через зліт МіГ-31К російських загарбників по всій Україні оголошували повітряну тривогу, вона тривала більше 30 хвилин. У Миргородській громаді було чутно звук вибуху. Перед цим Повітряні сили фіксували ракету в напрямку Миргорода.

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