Байден прокоментував ідею МКС щодо видачі ордера на арешт Нетаньяху

Плани прокурора Міжнародного кримінального суду щодо видачі ордера на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху є обурливими і можуть поставити під загрозу угоду з припинення вогню в Секторі Газа, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять заяви президента США Джо Байдена і держсекретаря Ентоні Блінкена.

Реакція Байдена

Президент США назвав заяву прокурора МКС про видачу ордерів на арешт ізраїльських лідерів обурливою.

"І дозвольте мені внести ясність: що б не мав на увазі цей прокурор, між Ізраїлем і ХАМАСом немає жодного еквівалента - жодного" , - написав президент США.

Він повідомив, що США завжди будуть разом з Ізраїлем проти загроз його безпеці.

Реакція Блінкена

Держсекретар повідомив, що США відкидають клопотання прокурора Міжнародного кримінального суду про видачу ордерів на арешт ізраїльських чиновників.

"Ми відкидаємо звинувачення в прирівнюванні Ізраїлю до ХАМАСу" , - заявив Блінкен.

Він додав, що рішення МКС про арешт можуть поставити під загрозу зусилля з досягнення угоди про припинення вогню, угоду про захоплення заручників і збільшення гуманітарної допомоги в Секторі Газа.

Що передувало

Сьогодні стало відомо, що головний прокурор МКС Карім Хан заявив, що Міжнародний кримінальний суд домагається видачі ордерів на арешт лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара і прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

Чиновники Ізраїлю назвали плани з видачі ордера на арешт прем'єр-міністра Нетаньяху обурливими.