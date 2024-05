Україна офіційно оголосила про участь в Олімпіаді-2024

Україна братиме участь в літніх Олімпійських іграх, які цьогоріч проходитимуть у Франції, повідомляє Ділова столиця.

Про це було заявлено на пресконференції міністра молоді та спорту Матвія Бідного та президента Національного олімпійського комітету України Вадима Гутцайта з посиланням на Мінмолодьспорту.

Гасло України на Олімпійських іграх: "The Will to Win" ("Воля до перемоги").

"Цього разу для України Олімпіада — це в першу чергу великий екран до світу. Ми маємо нагадати, що Україна є, бореться і здатна перемагати. Cам факт, що у Парижі виступають під українським прапором є великим проявом сили волі" , — йдеться в заяві відомства.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення Росії загинули понад 450 українських спортсменів, серед яких і чемпіони світу. Російські окупанти знищили або пошкодили понад 500 спортивних об’єктів, серед яких 15 баз олімпійської підготовки.

"Наші спортсмени — це герої, які тренуються в умовах окупації, під обстрілами, часто втрачаючи близьких. Їхня мужність і воля до перемоги заслуговують на найбільшу повагу і підтримку" , — сказали на зустрічі.

Учасники зустрічі висловили вдячність міжнародним партнерам, які надали прихисток і тренувальні бази для українських спортсменів. Вони також наголосили на важливості продовжувати боротися проти допуску російських та білоруських громадян до участі в Олімпійських іграх.

"Жодна країна не хоче миру більше, ніж Україна. Але українці також знають, що шлях до істинного й справедливого миру у світі лежить через перемогу та вигнання окупантів з української землі… Участь України в Олімпійських іграх — це перемога нашого духу, волі і віри в майбутнє. Ми закликаємо міжнародну спільноту продовжувати підтримувати України у боротьбі за мир і справедливість для всього світу" , — підкреслили на зістрічі.

Нагадаємо, літні Олімпійські ігри проходитиму у Франції з 26 липня по 11 серпня.