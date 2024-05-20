Глава МЗС Литви не вважає за правильне висловлювати співчуття Ірану
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс пояснив, чому не вважає за правильне висловлювати співчуття Ірану у зв’язку із загибеллю його керівництва в аварії вертольота напередодні, повідомляє Європейська правда.
Про це він написав у X (Twitter).
Ландсбергіс зазначив, що йому не комфортно надсилати співчуття, "в той час як Іран надсилає безпілотники, які використовуються проти цивільного населення в Україні".
Зауважимо, що це перша реакція європейського топпосадовця, де прямо критикується висловлювання співчуття через аварію гелікоптера з президентом і головою МЗС Ірану в неділю, 19 травня.
Раніше зі співчуттями через смерть топкерівників Ірану виступили офіційні особи ЄС – глава Євроради Шарль Мішель та глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.
Одними з небагатьох лідерів держав ЄС, що поспівчували Ірану, стали президент Польщі Анджей Дуда, який порівняв авіакатастрофу зі Смоленською трагедією, і глава уряду Угорщини Віктор Орбан, який, попри підтримку Іраном Росії, будує з цією державою "економічне партнерство".
Іран підтримує Росію у її загарбницькій війні проти України, надаючи, серед іншого, безпілотники-камікадзе, якими РФ проводить щоденні повітряні атаки.
Іранські посадовці перебувають у санкційних списках держав Заходу за надання військової підтримки РФ, а також – за придушення насильницьких протестів та порушення верховенства права в країні.
Президент Раїсі не був найвпливовішою людиною в Ірані, оскільки головним керівником цієї держави та найбільшим авторитетом є верховний лідер Алі Хаменеї.