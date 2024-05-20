У окупованому Довжанську на Луганщині прогриміли вибухи
В тимчасово окупованому Довжанську на Луганщині прогриміло кілька вибухів, окупанти заявили про атаку на склад паливно-мастильних матеріалів, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє призначений Росією глава окупованої частини Луганської області Леонід Пасічник, видання Astra.
Пасічник повідомляє про начебто ракетний удар "із застосуванням касетних боєприпасів".
На місці рятувальники намагаються приборкати пожежу, щоб вогонь не поширився на сусідні будівлі.
Що передувало:
Вранці 20 травня в тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи, російські пропагандисти писали про ракетний удар, а голова Луганської ОВА зазначив, що на місці влучання облаштоване військове містечко окупантів.