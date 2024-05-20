В тимчасово окупованому Довжанську на Луганщині прогриміло кілька вибухів, окупанти заявили про атаку на склад паливно-мастильних матеріалів, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє призначений Росією глава окупованої частини Луганської області Леонід Пасічник, видання Astra.

Пасічник повідомляє про начебто ракетний удар "із застосуванням касетних боєприпасів".

У окупованому Довжанську на Луганщині прогриміли вибухи на складі паливних матеріалів.Відео - з місцевих пабліків pic.twitter.com/EfNZ6CkVIw — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 20, 2024

На місці рятувальники намагаються приборкати пожежу, щоб вогонь не поширився на сусідні будівлі.

Що передувало:

Вранці 20 травня в тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи, російські пропагандисти писали про ракетний удар, а голова Луганської ОВА зазначив, що на місці влучання облаштоване військове містечко окупантів.