The Economist: Росіяни планували частково оточити Харків

Видання The Economist з посиланням на "отримані військові плани" пише, росіяни планували частково оточити Харків і тиснути на схід від Печенізького водосховища, повідомляє Українська правда.

Про це пише The Economist.

За даними видання, операція нібито була запланована на 15-16 травня, але її перенесли майже на тиждень з невідомих причин.

Росіяни начебто "визначили два напрямки" атаки по обидва боки водойми. Зокрема, наступ на західному напрямку мав бути спрямований на те, щоб вивести російські війська в радіус артилерійської досяжності до Харкова біля села Борщова.

Втім їх зупинила 92-га бригада, яка відкинула окупантів на 10 кілометрів від початкової мети.

Також The Economist пише, що на Вовчанському напрямку план окупантів полягав у тому, щоб прорватися до міста Печеніги.

"Росіяни спочатку швидко впоралися з цією операцією, пройшовши через територію, де мали бути підготовлені мінні поля і серйозні інженерні укріплення, але не їх не було".

Командир підрозділу розвідки Збройних Сил України Денис Ярославський сказав журналістам, що росіянам "просто дозволили пройти".

"Ми спостерігали, як вони прорізали прикордонний паркан на екранах близько 23:00 9 травня, і я сказав своїм людям подивитися, як вони будуть вибухати на мінах. Вибухів не було, вони просто продовжували йти".