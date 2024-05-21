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Курс валют НБУ на 21 травня

Курс валют НБУ на 21 травня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 21 травня 2024 року

Курс долара, порівняно з 20 травня, підвищився на 24 коп. до 39.6650 за 1 долар.

Євро подорожчав на 33 коп. до 43.0802 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 46 коп. до 50.3587 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка підвищився на 23 коп. до 43.6167 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 11 коп. до 10.1259 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 39,665 000 +0.2378
EUR Євро 43.080 200 +0.3253
GBP Фунт стерлінгів 50.358 700 +0.4636
CHF Швейцарський франк 43.616 700 +0.2329
PLN Польський злотий 10.125 900 +0.1083

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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