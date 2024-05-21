Курс валют НБУ на 21 травня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 21 травня 2024 року

Курс долара, порівняно з 20 травня, підвищився на 24 коп. до 39.6650 за 1 долар.

Євро подорожчав на 33 коп. до 43.0802 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 46 коп. до 50.3587 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка підвищився на 23 коп. до 43.6167 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 11 коп. до 10.1259 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 39,665 000 EUR Євро 43.080 200 GBP Фунт стерлінгів 50.358 700 CHF Швейцарський франк 43.616 700 PLN Польський злотий 10.125 900

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.