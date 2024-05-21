Курс валют НБУ на 21 травня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 21 травня 2024 року
Курс долара, порівняно з 20 травня, підвищився на 24 коп. до 39.6650 за 1 долар.
Євро подорожчав на 33 коп. до 43.0802 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подорожчав на 46 коп. до 50.3587 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка підвищився на 23 коп. до 43.6167 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 11 коп. до 10.1259 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|39,665 000
|EUR
|Євро
|43.080 200
|GBP
|Фунт стерлінгів
|50.358 700
|CHF
|Швейцарський франк
|43.616 700
|PLN
|Польський злотий
|10.125 900
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.