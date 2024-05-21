У Польщі заарештували дев’ять людей, підозрюваних у диверсіях – Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів, що зараз під арештом перебувають дев’ять осіб, підозрюваних у диверсійній діяльності на території країни на замовлення Росії, повідомляє Європейська правда.

Туск розповів про наявність інформації про підготовку диверсій і актів саботажу на території кількох європейських країн.

"Що стосується актів саботажу і диверсій, то це дуже серйозне питання. Це стосується кількох європейських країн. На цей момент це, безумовно, Литва, Латвія, Польща" , – сказав він.

За його словами, є також сигнали зі Швеції, що вони стурбовані тим, що деякі дивні події можуть бути також результатом саботажу.

"На цей час ми маємо дев'ять підозрюваних під арештом, проти них висунуті звинувачення у тому, що вони брали безпосередню участь в актах саботажу в Польщі від імені російських служб" , – заявив Туск.

Він уточнив, що йдеться про побиття, підпали, спроби підпалів. За словами, прем’єра серед підозрюваних люди з кримінального світу. "І це стосується громадян України, Білорусі та Польщі" , – зазначив він.

Глава уряду вказав, що "за цими спробами, які ми ідентифікували – бо наші служби, до речі, працюють дуже інтенсивно в консультації з союзниками – стояв досить гучний випадок у Вроцлаві, де була зірвана спроба підпалу лакофарбового заводу, там поруч був хімічний завод". "І це було за вказівкою російських служб, що вже встановлено беззаперечно" , – сказав Туск.

Він також зазначив, що "ми маємо справу з актами саботажу в Литві, підпалом складу ІКЕА". За його словами, ті ж самі люди, які були затримані там, можуть бути пов'язані зі спробами саботажу, мова йде в основному про підпали, також на польській території.

Нагадаємо, в європейських країнах за останні тижні стались кілька масштабних підпалів. Так, пожежу зафіксували в торговельному центрі IKEA у Вільнюсі, а нещодавно масштабна пожежа спалахнула в торговельному центрі у Варшаві.

Польська влада не виключала, що численні пожежі, які останнім часом фіксують у країні, можуть бути пов’язані з діяльністю ворожих іноземних акторів. Водночас Дональд Туск після цього заявляв, що на іноземний слід наразі ніщо не вказує.