До України знову приїхала міністерка закордонних справ Німеччини

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок прибула до Києва з сьомим від початку повномасштабного вторгнення Росії візитом, повідомляє Європейська правда.

Міністерка прибула у вівторок вранці з візитом, який традиційно не був анонсований з міркувань безпеки.

Відео з прибуттям міністерки розмістив в X (Twitter) журналіст Spiegel Крістоф Шульт.

Бербок закликала до посилення міжнародної підтримки України у сфері протиповітряної оборони.

"Щоб захистити Україну від російського граду ракет і безпілотників, вона терміново потребує більшої протиповітряної оборони" , – заявила вона на початку свого сьомого візиту солідарності в Україну з моменту початку повномасштабної російської агресії в лютому 2022 року.

Ankunft Außenministerin Baerbock in Kiew. Begrüßung durch Botschafter @MJaegerT Mehr auf @derspiegel pic.twitter.com/hPslpoI342 — Christoph Schult (@schultchristoph) May 21, 2024

"Ми повинні зараз об'єднати зусилля, щоб Україна могла вижити (...) і щоб війська Путіна не опинилися незабаром біля наших власних кордонів" , – звернулася Бербок до міжнародних партнерів.

Глобальна ініціатива щодо посилення протиповітряної оборони, яку вона запустила разом з міністром оборони Борисом Пісторіусом, зібрала майже мільярд євро для надання додаткової підтримки українським силам протиповітряної оборони, зазначила міністерка.

"І ми інтенсивно працюємо над тим, щоб ця сума стала ще більшою. Ми перевертаємо кожен камінь кілька разів і просунулися вперед з додатковим комплексом Patriot" , – додала вона.

Кілька держав на 22-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") 20 травня висловили підтримку ініціативі Німеччини з пошуку засобів протиповітряної оборони для Києва.

Нагадаємо, уряд Німеччини запустив ініціативу з пошуку додаткових засобів протиповітряної оборони, які можна передати Україні, 17 квітня. Берлін пізніше повідомляв, що обговорює з Данією та Нідерландами фінансування ініціативи.