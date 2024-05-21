Ініціатива Німеччини з посилення ППО України вже зібрала майже мільярд євро

Завдяки німецькій ініціативі, спрямованій на посилення протиповітряної оборони України, вдалося зібрати на ці цілі майже мільярд євро. Про це заявили в МЗС Німеччини з нагоди візиту глави відомства Анналени Бербок до Києва, повідомляє Європейська правда.

У МЗС Німеччини зазначили, що Бербок прибула до України у вирішальний момент: кілька днів тому РФ розпочала новий наступ на Харків. Мета поїздки міністра закордонних справ – запевнити, що навіть попри загострення ситуації в зоні бойових дій, Німеччина та Європа і надалі твердо стоятимуть на боці України і не припинять її підтримку.

"У цьому контексті слід також розглядати глобальну ініціативу щодо посилення протиповітряної оборони, яку міністерка закордонних справ нещодавно запустила разом з міністром оборони Пісторіусом.

Наразі вже зібрано майже мільярд євро для надання додаткової підтримки українській протиповітряній обороні" , – йдеться у повідомленні.

В МЗС зазначили, що робота в рамках ініціативи продовжується і додали, що ця ініціатива також захищає безпеку країн ЄС від російської агресії.

"Наша підтримка ґрунтується на глибокому переконанні, що Україна переможе у цій війні. Путін спекулює на тому, що у нас врешті-решт закінчиться повітря, але у нас є сила духу.

Німеччина, разом з багатьма іншими країнами з усіх куточків світу, твердо стоїть на боці України. Народ України може розраховувати на це в довгостроковій перспективі" , – заявила Бербок.

Кілька держав на 22-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") 20 травня висловили підтримку ініціативі Німеччини з пошуку засобів протиповітряної оборони для Києва.

Нагадаємо, уряд Німеччини запустив ініціативу з пошуку додаткових засобів протиповітряної оборони, які можна передати Україні, 17 квітня. Берлін пізніше повідомляв, що обговорює з Данією та Нідерландами фінансування ініціативи.