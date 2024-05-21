ЄС хоче подолати блокування Угорщини для переговорів з Україною про вступ – ЗМІ

У Європейському союзі (ЄС) хочуть розпочати переговори щодо вступу України до блоку вже у червні. На Угорщину чинять тиск, аби вона відмовилась від своєї опозиції щодо заявки Києва.﻿ Про це повідомляє Politico, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Наразі за лаштунками дипломати ЄС та Києва інтенсивно працюють над тим, аби Угорщина дала згоду на початок переговорів про вступ України до блоку. За словами європейських дипломатів, які ознайомлені з цим питанням, мета полягає у тому, аби офіційні переговори розпочались вже 25 червня.

"За словами дипломатів, і Брюссель, і Київ ведуть інтенсивну двосторонню дипломатію з Будапештом, щоб розв'язати проблеми угорських меншин в Україні" , - додає Politico.

Видання нагадує, що після переговорів у квітні між головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, а також головою Міністерства закордонних справ (МЗС) Угорщини Петером Сійярто, згідно з українським пресрелізом, сторони відзначили позитивну динаміку діалогу.

Водночас один з дипломатів ЄС вважає, що Будапешт, ймовірно, бажає "покласти край" переговорам про вступ України до блоку до того, як він розпочне піврічне головування в Раді ЄС у липні.

"Україна та її прихильники в ЄС закликають до проведення міжурядової конференції між Брюсселем і Києвом до того, як 1 липня Угорщина перебере на себе ротаційне головування в Раді ЄС" , - додає видання.

Вступ України до ЄС

В червні 2022 року Європейська рада під час саміту у Брюсселі надала Україні статус кандидата в ЄС. Тоді ж Києва було доручено провести низку важливих реформ, які стосувались верховенства права, олігархів та боротьби з корупцією.

Вже у листопаді 2023 року Європейська комісія рекомендувала Раді ЄС розпочати процес перемовин щодо євроінтеграції України, а також Молдови до блоку. Рішення щодо цього було прийнято вже у грудні. Як відзначав раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Київ розраховує розпочати діалог до липня.