На Work.ua у вакансіях можна вказувати бронювання для працівників

У сервісі пошуку роботи Work.ua зʼявилась можливість для роботодавця вказувати у вакансіях про наявність бронювання для працівників, повідомляє Економічна правда.

"На Work.ua зʼявився окремий розділ, а також фільтр з вакансіями, у яких вказано, що компанія бронює працівників. Тепер шукачі легко зможуть знайти такі пропозиції роботи й швидко відгукнутися на них" – йдеться в повідомленні.

У сервісі з пошуку роботи запевняють, що нова функція може допомогти компаніям, які вважаються критично вадливими та можуть бронювати працівників, швидше знаходити дефіцитних спеціалістів.

Саме тому Work.ua зробив доступною опцію вказувати у вакансії, що компанія бронює працівників на конкретній посаді. Це допоможе роботодавцям знаходити потрібних людей в команди, їхнім підприємствам працювати й підтримувати економіку країни, а шукачам — відразу бачити такі пропозиції.

Додається, що усі вакансії з бронюванням з’являються у розділі пошуку "З бронюванням працівників". Наразі на сайті розміщено понад 800 таких вакансій. крім того, на картці вакансії виводиться спеціальна позначка, що посада передбачає бронювання, і зелений бейдж.