США передали Харкову майже 59 трансформаторів – посол
Сполучені Штати передали Україні 59 трансформаторів та інше обладнання для Харкова, який зазнає регулярних повітряних атак з боку РФ. Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк, повідомляє Європейська правда.
За її словами, минулого тижня США через Агентство з міжнародного розвитку (USAID) передали 50 трансформаторів напруги, 9 трансформаторів струму та 80 ізоляторів оператору енергорозподільчої системи Харкова.
"Щоб допомогти енергетикам провести термінові ремонтні роботи в електромережі Харкова, пошкодженій внаслідок ракетних обстрілів та атак безпілотників з боку Росії", – пояснила вона.
Напередодні Брінк оголосила, що США передали Україні 107 генераторів для Харківської області, яка зазнає регулярних повітряних атак з боку Росії.