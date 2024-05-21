США передали Харкову майже 59 трансформаторів – посол

Сполучені Штати передали Україні 59 трансформаторів та інше обладнання для Харкова, який зазнає регулярних повітряних атак з боку РФ. Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк, повідомляє Європейська правда.

За її словами, минулого тижня США через Агентство з міжнародного розвитку (USAID) передали 50 трансформаторів напруги, 9 трансформаторів струму та 80 ізоляторів оператору енергорозподільчої системи Харкова.

"Щоб допомогти енергетикам провести термінові ремонтні роботи в електромережі Харкова, пошкодженій внаслідок ракетних обстрілів та атак безпілотників з боку Росії" , – пояснила вона.

Напередодні Брінк оголосила, що США передали Україні 107 генераторів для Харківської області, яка зазнає регулярних повітряних атак з боку Росії.