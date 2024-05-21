Зміни у телемарафоні: "Суспільне" буде мовити на окремому каналі

Суспільний мовник розпочинає власне мовлення на "Першому каналі". За домовленістю з іншими виробниками телемарафону, це буде в рамках розширення створення контенту в контексті цілодобового інформаційного марафону "Єдині новини". Відповідні зміни в Меморандумі про діяльність телемарафону підписали всі його виробники, йдеться в повідомленні "Суспільного", повідомляє Детектор Медіа.

"На мій погляд, це цивілізоване "розлучення", якого вдалося досягти в рамках розширення виробництва контенту. Ми отримали письмові гарантії від РНБО, що такими діями не порушуватимемо рішення Ради безпеки. Команда "Суспільного" готова до поновлення цілодобового мовлення на "Першому". Сподіваюсь, у нас все вийде" , – сказала голова наглядової ради Світлана Остапа.

"Команда Суспільного розширює виробництво власного контенту на Першому каналі у межах невід’ємної частини телемарафону “Єдині новини #UАразом”. Ми готові зі свого боку максимально посилювати мовлення, ділитись якісними документальними фільмами, регіональними історіями, актуальними розслідуваннями та використовувати можливості найбільшої в Україні мережі кореспондентів по всій країні" , — каже голова правління Суспільного Мовлення Микола Чернотицький.

Виключно свій контент на Першому каналі Суспільне почне транслювати сьогодні, о 15:00 годині.

Нагадаємо, що в середині квітня народна депутатка Мар’яна Безугла почала інформаційну кампанію проти Суспільного. Одночасно із цим координатор телемарафону Владислав Матяш (це неофіційна посада, вплив Матяша пов’язують із тим, що він наближений до Офісу президента) повідомив в чаті виробників “Єдиних новин”, що "більшість каналів" проголосувало за те, щоб "Суспільне" не отримувало більше в марафоні вечірні слоти. "Суспільне" про такі наміри зазделегідь попереджено не було. Та запропонувало у відповідь або залишити чергування в слотах, як було раніше, або передати саме "Суспільному" всі вечірні слоти.

2 травня під час засідання комітету Верховної Ради гуманітарної та інформаційної політики голова правління НСТУ Микола Чернотицький заявив, що "Суспільне" готове до двох варіантів розвитку подій: припинення тиску на суспільний мовник та збереження паритетних умов участі в телемарафоні, або вихід "Суспільного" з марафону та розширення мовлення на "Першому каналі" "Суспільного". При цьому мовник має отримати письмові гарантії, що його вихід з марафону не загрожуватиме санкціями і не буде суперечити указу президента та рішенню РНБО про марафон.

Після публічного звернення "Суспільного" до Комітету з гуманітарної та інформаційної політики та Комітету з питань свободи слова голови комітету Микита Потураєв та Ярослав Юрчишин звернулися до РНБО, аби "отримати роз’яснення щодо поставлених головою НСТУ питань".

Результатом цих кроків й стало рішення про самостійний ефір "Суспільного" на "Першому каналі", про яке офіційно було оголошено сьогодні.