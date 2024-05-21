У ДПСУ не виключають наступу Росії на Сумщину

Наступ російських сил на Сумщину не слід виключати. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, як і на півночі Харківщини, російські військові там можуть намагатися наступати, щоб відволікти українські сили з інших ділянок фронту.

"Ніколи не можна виключати, і я це підкреслював, що в тому числі і по Сумському напрямку. Ворог може в будь-який момент, навіть попри те, що він не має достатніх сил, спробувати зробити щось подібне, як це зараз відбувається по Харківському напрямку. Саме для того, щоб розтягнути лінію фронту, лінію активних бойових дій і власне розтягнути сили оборони нашої країни", – сказав Демченко.

Він зауважив, що кожна складова сил оборони має свою зону відповідальності на Сумському напрямку, і всі вони діють злагоджено, а оборону на цьому напрямку слід і надалі посилювати.

"Поки ми маємо такого сусіда, звісно, що треба бути готовим до розвитку будь-яких ситуацій. І власне ми маємо продовжувати нарощувати наші оборонні можливості…Треба також розуміти, що протяжність кордону з нашим ворогом досить велика. Тільки по Сумській області – понад 560 кілометрів. І, власне, навіть залучаючи ті сили, які ми маємо, які ми можемо туди залучити, ми маємо тримати нашу оборону потужну, бо ворог переважає і по техніці, і по засобах ураження, і по особовому складу, на жаль", – сказав речник Держприкордонслужби.

Раніше очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю The New York Times спрогнозував, що після Харківщини Росія може розпочати наступ на Сумщині.

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