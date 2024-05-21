Close button

НАБУ та СБУ проводять обшуки в Державній судовій адміністрації

НАБУ та СБУ проводять обшуки в Державній судовій адміністрації
Фото: Pixabay

Національне антикорупційне бюро та Служба безпеки України увівторок 21 травня проводять обшуки в Державній судовій адміністрації, повідомляє Українська правда.

"У зв’язку зі слідчими діями на предмет можливої причетності працівників департаменту інформаційних технологій Державної судової адміністрації України до вчинення кримінального правопорушення (під час проведення тендерів)… детективи НАБУ спільно зі Службою безпеки України проводять обшуки в приміщеннях ДСА України.
ДСА України заявляє про нульову толерантність до корупції та усіляко сприятиме роботі правоохоронних органів для встановлення істини та притягнення винних до відповідальності", – йдеться в повідомленні.

Новини

Популярні теми форуму

analytics