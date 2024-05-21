НАБУ та СБУ проводять обшуки в Державній судовій адміністрації
Національне антикорупційне бюро та Служба безпеки України увівторок 21 травня проводять обшуки в Державній судовій адміністрації, повідомляє Українська правда.
"У зв’язку зі слідчими діями на предмет можливої причетності працівників департаменту інформаційних технологій Державної судової адміністрації України до вчинення кримінального правопорушення (під час проведення тендерів)… детективи НАБУ спільно зі Службою безпеки України проводять обшуки в приміщеннях ДСА України.
ДСА України заявляє про нульову толерантність до корупції та усіляко сприятиме роботі правоохоронних органів для встановлення істини та притягнення винних до відповідальності", – йдеться в повідомленні.