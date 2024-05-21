Держдеп США: Ми принципово хочемо, щоб Україна перемогла

У Державному департаменті США заявили, що хочуть, щоб Україна перемогла у загарбницькій війні, яку проти неї веде Росія. Про це під час брифінгу сказав речник Держдепу Метью Міллер, повідомляє Європейська правда.

За його словами, Сполучені Штати хочуть, щоб Україна перемогла, що, "за своєю природою, означає, що Росія програє війну".

"Ми принципово хочемо, щоб Україна перемогла у цій війні, та чітко дали це зрозуміти, зокрема надавши їй мільярди доларів допомоги у сфері безпеки" , – зазначив Міллер.

Він також нагадав про промову держсекретаря США Ентоні Блінкена, в якій він говорив про стратегічну поразку, яку Росія "сама накликала на себе", розпочавши цю війну.

"Я думаю, що наша позиція щодо того, кого ми хочемо бачити переможцем у цій війні, а кого ми хочемо бачити переможеним, є досить чіткою вже понад два роки" , – резюмував Міллер.

Напередодні Сполучені Штати висловили очікування, що Київ застосовуватиме надане йому озброєння по цілях в Україні.