В Угорщині заявили, що не бачать прогресу у двосторонніх переговорах з Україною

Угорщина не змінила свою позицію у питанні членства України в Євросоюзі, а що стосується двосторонніх політичних питань між Угорщиною й Україною, то прогрес у їх вирішенні – "дуже невеликий". Про це заявив представник угорського уряду, держсекретар із питань публічної дипломатії Угорщини Золтан Ковач, повідомляє Радіо Свобода.

На запитання журналістки щодо готовності Угорщини підтримати ініціативу Бельгії й більшості інших країн-членів ЄС і провести міжурядову конференцію, яка має стати фактичним початком переговорів про вступ України в ЄС, Золтан Ковач наполіг, що позиція Угорщини не змінилася.

"Позиція Угорщини – завжди була зрозуміла, від самого початку ми мали відкриту і відверту позицію: мова про процес, який побудований на заслугах, без винятків" , – заявив Ковач.

На уточнювальне запитання про проведену останніми місцями роботу і двосторонні консультації з Україною, Ковач сказав:

"Боюся, що щодо тих конкретних питань, щодо яких Угорщина завжди була дуже відвертою, прогрес – дуже невеликий, якщо взагалі є".

Раніше видання Politico з посиланням на п’ятьох дипломатів повідомило, що дипломати з ЄС і з Києва інтенсивно працюють над тим, щоб переконати уряд Угорщини дати згоду на початок переговорів про вступ України. За словами співрозмовників видання, мета полягає в тому, щоб розпочати офіційні переговори вже 25 червня.

Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Передруковується з дозволу Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода