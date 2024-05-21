Міноборони закупить 4200 безпілотників DJI Mavic 3E

"Агенція оборонних закупівель" міністерства оборони уклала нові контракти на закупівлю 4200 БПаК DJI Mavic 3E з додатковою комплектацією.

Про це повідомили﻿ у Міноборони України.

Відтак, разом із попередніми закупівлями, загальна кількість законтрактованих Агенцією БпАК DJI Mavic вже становить 8200 комплектів (7200 DJI Mavic 3E та 1000 DJI Mavic 3T).

Загальна сума укладених контрактів – 1,1 млрд грн.

"У сучасній війні дрони стали незамінним елементом боротьби. Вони посилюють нашу обороноздатність, підвищуючи ефективність військових операцій. Тому закупівлі безпілотників – одне з головних завдань Міноборони. Наші військові мають бути забезпечені вчасно всім необхідним, щоб мати здатність реагувати на будь-які загрози з боку ворога" , – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

За результатами аукціонів на Prozorro, середня ціна на один БпАК склала:

DJI Mavic 3E з трьома додатковими акумуляторами та зарядним пристроєм – 126,3 тис. грн;

DJI Mavic 3T з трьома додатковими акумуляторами та зарядним пристроєм – 194,2 тис. грн.

"Лише на цих закупівлях нам вдалося заощадити понад 65 млн грн від очікуваної вартості. І це за умов, що ми працюємо за принципом післяплати, щоб максимально убезпечити постачання. Для нас це можливість закупити для військових ще більше дронів, які мають критично важливе значення на фронті" , – зауважила директорка Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова.

Крім того, станом на 20 травня уже пройшли успішні аукціони Агенції оборонних закупівель на додаткові 4000 БПаК DJI Mavic 3E та 1500 DJI Mavic 3T, де очікується підписання контрактів.