На порталі "Дія" тепер можна подавати заяви в міжнародний Реєстр збитків

Українці, чиї домівки постраждали від російської агресії, тепер можуть повідомити в міжнародний Реєстр збитків про пошкоджене чи знищене майно на порталі "Дія" - раніше сервіс був доступний тільки в застосунку "Дія".﻿ Про це заявили у Мінцифри, повідомляє Економічна правда.

"Дані з Реєстру стануть основою для майбутніх репарацій, які Росія має заплатити за всі руйнування та злочини" , - йдеться у повідомленні.

У разі використання порталу, варто клацнути на "Каталог послуг" та обрати "Заява про відшкодування збитків".

Якщо ж заявник використовує застосунок "Дія", то варто обрати меню "Сервіси", а потім - "Відшкодування збитків".