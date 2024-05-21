На порталі "Дія" тепер можна подавати заяви в міжнародний Реєстр збитків
Українці, чиї домівки постраждали від російської агресії, тепер можуть повідомити в міжнародний Реєстр збитків про пошкоджене чи знищене майно на порталі "Дія" - раніше сервіс був доступний тільки в застосунку "Дія". Про це заявили у Мінцифри, повідомляє Економічна правда.
"Дані з Реєстру стануть основою для майбутніх репарацій, які Росія має заплатити за всі руйнування та злочини", - йдеться у повідомленні.
У разі використання порталу, варто клацнути на "Каталог послуг" та обрати "Заява про відшкодування збитків".
Якщо ж заявник використовує застосунок "Дія", то варто обрати меню "Сервіси", а потім - "Відшкодування збитків".
"Зараз послуга доступна для українців, які мають Акт про пошкоджене майно від місцевої влади. Згодом подати заяву до міжнародного Реєстру збитків буде можливо і без акта, зокрема, якщо житло на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій", - пояснили в міністерстві.