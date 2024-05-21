Кулеба прокоментував рішення ЄС щодо російських активів на користь України

Процес використання заморожених російських активів на користь України складається з трьох кроків, останній з яких є їхня повна конфіскація, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Три кроки від Кулеби

"Я вже на початку року говорив, що історія із замороженими активами складається з трьох кроків. Спочатку рішення про податок на відсотки від заморожених активів. Це рішення було ухвалено" , - заявив Кулеба.

Далі настав другий крок, а саме йдеться про долю самих відсотків. Кулеба прочитавши публікацію свого чеського колеги Яна Ліпавського про те, що цьогоріч Україна отримає 3 млрд євро, заявив, що загальна вартість заморожених активів становить близько 260 млрд євро.

"Тому за всієї нашої вдячності за це рішення, але суми неспівмірні" , - додав дипломат.

Кулеба озвучив третій крок, про який Україна говорила на початку року. За його словами, має відбутися конфіскація самих активів, при цьому він уточнив, що розуміє побоювання Німеччина. Але глава МЗС України впевнений, що необхідно знайти вирішення проблеми, а Росія повинна заплатити за свою агресію.

Реакція Німеччини

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок у відповідь на запитання журналіста РБК-Україна заявила, що в ЄС по відсотках від активів РФ є спільна позиція, що вони повинні бути використані для самооборони України.

"Також є позиція США розширити використання цих активів. Для нас важливо, щоб усі аспекти міжнародного права ми врахували. Ми за те, щоб ми використовували саме відсотки від заморожених активів" , - додала вона.

Що передувало

У ЄС перебуває близько 260 млрд євро заморожених активів Росії, але певні країни не підтримують їхню конфіскацію. Тому в Євросоюзі прийшли до іншого рішення, а саме до передачі Україні доходів від заморожених активів Росії.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський сьогодні заявив, що ЄС ухвалив рішення про передачу Україні коштів, отриманих внаслідок замороження активів російського Центрального банку.

А глава Міністерства закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб повідомила, що Україна може отримати відсотки від заморожених активів Російської Федерації до липня цього року.