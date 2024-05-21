Зеленський: Румунія готує новий пакет військової допомоги Україні

Президент Володимир Зеленський після телефонної розмови з румунським колегою Клаусом Йоганнісом повідомив про підготовку Румунією нового пакета військової допомоги для України, повідомляє Європейська правда.

Про це Зеленський розповів у своєму Telegram-каналі.

Зеленський зазначив, що під час розмови подякував Румунії за підтримку, зокрема за новий пакет військової допомоги, який готується.

Він поінформував президента Йоганніса про поточну ситуацію на полі бою та ключові оборонні потреби України, особливо в ППО різних типів.

Обидва президенти, за словами Зеленського, домовилися прискорити спільну роботу над двосторонньою угодою у сфері безпеки.

Зеленський подякував Йоганнісу за те, що він підтвердив свою участь у Саміті миру у Швейцарії, а також за готовність докласти зусиль для заохочення участі інших країн.

Як відомо, президент Клаус Йоганніс під час візиту до США у травні заявив, що Румунія може розглянути передачу Україні одного зі своїх комплексів Patriot.

Утім, прем'єр Румунії Марчел Чолаку, коментуючи можливість надання Україні Patriot, заявив, що міністр оборони Анджел Тилвар має серйозні застереження щодо цього.

Згодом Чолаку уточнив, що труднощі у дискусії про надання системи Patriot для України ще не означають, що це неможливо.