Російські війська обстріляли багатоповерхівку у Херсоні: є постраждалі

21 травня російські військові атакували Шуменський мікрорайон у Херсоні. Влучили в багатоповерхівку, внаслідок чого три людини отримали поранення. Серед постраждалих — 15-річний хлопець, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Близько 16:00 під обстрілом опинився Шуменський мікрорайон. Пошкоджено багатоповерхівку".

За словами Прокудіна, відомо про трьох травмованих. Серед них - 15-річний хлопець. Його шпиталізували.

У 50-річної жінки діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, перелом стегна та контузію. У важкому стані її доставили до лікарні. Також поранення ноги отримала 71-річна місцева жителька. Медики надають їй необхідну допомогу.

Передісторія:

У понеділок 20 травня російські війська завдали удар по Дніпровському району Херсона, поцілили по підприємству, один чоловік загинув, ще один отримав поранення.