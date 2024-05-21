У Генштабі підтвердили знищення російського ракетного корабля "Циклон"

Сили оборони України під час ракетного удару по анексованому Севастополю в ніч проти 19 травня,уразили малий ракетний корабель "Циклон", повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

"В ніч на 19 травня Сили оборони України уразили в Севастополі російський ракетний корабель "Циклон" проекту 22800" , — йдеться в повідомленні.

Як повiдомлялось, у ніч проти 19 травня Сили оборони завдали удару по бухті в анексованому Севастополі. В українських ВМС заявили про знищення тральщика "Ковровець".

Однак в соціальних мережах повідомили про знищення МРК "Циклон", який є носієм ракет "Калібр".