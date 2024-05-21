В "Укренерго" розповіли, як діятимуть графіки відключення 22 травня

22 травня графіки погодинних відключень діятимуть для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00 доби, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомили в "Укренерго".

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

Відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених обсягів лімітів споживання, які Диспетчерський центр "Укренерго" щовечора доводить до кожного обленерго. Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Нагадаємо:

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству енергетики та "Укренерго" розробити проєкт урядової постанови щодо справедливих графіків відключень споживачів від електроенергії.