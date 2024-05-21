У Міноборони анонсували онлайн-рекрутинг у додатку "Резерв+"
У застосунок "Резерв+" планують у майбутньому додати функцію онлайн-рекрутингу, щоб військовозобов'язані мали можливість подавати заявки на вакансії прямо з телефону, повідомляє Ділова столиця.
Про це заявила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в етері телемарафону.
"Ще одним із важливих пунктів щодо "Резерв+" буде можливість онлайн-рекрутингу, можливість переглянути вакансії, які надходять у Збройних силах України, і подати заявку", — сказала вона.
За її словами, Міноборони має вже 700 тисяч людей, які оновили свої дані через Резерв+. В оборонному відомстві розуміють, що якби ТЦК і СП прийняли 700 тисяч громадян для оновлення даних, то на це могли б піти місяці.
"Саме за таким принципом ми хочемо запустити онлайн рекрутинг, щоб можна було дуже швидко здійснити пошук вакансій і захищати свою державу там, де ти найбільше потрібен", — пояснила Черногоренко.