У Міноборони анонсували онлайн-рекрутинг у додатку "Резерв+"

У застосунок "Резерв+" планують у майбутньому додати функцію онлайн-рекрутингу, щоб військовозобов'язані мали можливість подавати заявки на вакансії прямо з телефону, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в етері телемарафону.

"Ще одним із важливих пунктів щодо "Резерв+" буде можливість онлайн-рекрутингу, можливість переглянути вакансії, які надходять у Збройних силах України, і подати заявку" , — сказала вона.

За її словами, Міноборони має вже 700 тисяч людей, які оновили свої дані через Резерв+. В оборонному відомстві розуміють, що якби ТЦК і СП прийняли 700 тисяч громадян для оновлення даних, то на це могли б піти місяці.