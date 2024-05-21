Венеційська комісія рекомендувала Грузії скасувати скандальний закон про "іноагентів"

Венеційська комісія Ради Європи у терміновому висновку "наполегливо рекомендувала" Грузії скасувати скандальний закон про "іноагентів" у його нинішньому вигляді, повідомляє Європейська правда.

"Венеційка" вважає, що закон має фундаментальні недоліки, що матимуть значні негативні наслідки для свободи об'єднань і вираження поглядів, права на недоторканність приватного життя, права на участь в управлінні державними справами, а також для заборони дискримінації.

Венеційська комісія оцінила закон у рамках своєї термінової процедури на прохання Парламентської асамблеї Ради Європи.

Комісія висловила жаль, що парламент Грузії не дочекався її висновку та прийняв закон у остаточному, третьому читанні, незважаючи на заклики президента Парламентської асамблеї Ради Європи та генерального секретаря Ради Європи.

"Венеційка" вважає, що встановлені законом обмеження прав на свободу вираження поглядів, свободу об'єднань і права на недоторканність приватного життя несумісні з суворими критерієми, викладеними у Європейській конвенції з прав людини та Міжнародному пакті про громадянські і політичні права.

Закон, який нібито має на меті забезпечити прозорість, об'єктивно призводить до ризику стигматизації, замовчування і, зрештою, ліквідації об'єднань та ЗМІ, які отримують навіть незначну частину своїх коштів з-за кордону, зазначає комісія.

Існує великий ризик того, що під удар потраплять об'єднання та ЗМІ, які критично ставляться до уряду, і їх ліквідація негативно вплине на відкриті, поінформовані громадські дебати, плюралізм і демократію, підкреслили експерти комісії.

Венеційська комісія наполегливо рекомендує грузинській владі відмовитися від спеціального режиму реєстрації, звітності та вимог до публічного розкриття інформації для організацій громадянського суспільства, інтернет-ЗМІ та мовників, які отримують іноземну підтримку, включно з адміністративними санкціями.

Хоча чинне грузинське законодавство вже містить положення, які вимагають від організацій, що підпадають під дію закону, реєструватися і звітувати, в тому числі про джерела фінансування, не було надано переконливого пояснення, чому існуючих зобов'язань недостатньо для забезпечення прозорості.

Якщо існуючі положення виявляться недостатніми, грузинській владі слід розглянути можливість внесення змін до чинного законодавства відповідно до європейських та міжнародних стандартів.

Венеційська комісія також висловила жаль, що цей закон був прийнятий за процедурою, яка не залишила місця для справжнього обговорення та змістовних консультацій, при відкритому ігноруванні занепокоєння значної частини грузинського народу.

Такий спосіб розгляду не відповідає європейським вимогам демократичної законотворчості, вважає Венеційська комісія.

Нагадаємо, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі ветувала скандальний закон про "іноагентів", проте парламент може подолати її вето і планує зробити це.