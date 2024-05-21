ОВА: У Вовчанську залишилося близько 100 людей, росіяни не дають їм евакуюватися

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у Вовчанську залишилося близько 100 людей, погрожуючи розтрілом, солдати РФ не дають їм евакуюватися, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Синєгубов в ефірі телемарафону.

"Ми продовжуємо заходи щодо евакуації. Усього евакуйовано 10 700 осіб з Липецького та Вовчанського напрямку. І, за нашою інформацією, у місті Вовчанськ перебуває 100 людей, яких росіяни фактично взяли в заручники й під погрозами розстрілів не випускають на евакуацію".

Водночас очільник Харківської ОВА зазначив, що коли буде можливість, з Вовчанська вивезуть усіх тих, хто залишився.

Також Синєгубов повідомив, що з прикордоння Харківщини, де зараз ідуть бойові дії, евакуювали майже всіх людей.

"У перші дні заходу росіян на територію Харківської області в усіх населених пунктах перебувало близько 30 людей. Ми будемо зʼясовувати їхню долю, чи виїхали вони, чи ні, вже після звільнення територій".