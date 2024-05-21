Шмигаль: Україна купує рекордні обсяги електроінергії, але цього не вистачає
Україна імпортує рекордні обсяги елеектроенергії зза кордону, однак цього все одно не вистачає для покриття потреб, повідомляє Ділова столиця.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль з посиланням на пресслужбу Уряду.
Він зазначив, що внаслідок російських обстрілів Україна втратила 8 ГВт потужності.
"Через значний дефіцит продовжуємо рекордні обсяги імпорту електроенергії з Європи. Але максимальна технічна можливість імпорту складає 1,7 ГВт. Тобто імпорт не дозволяє перекрити втрати від російського терору. Тому "Укренерго" змушене вдаватися до погодинних відключень електроенергії для підприємств і громадян", — пояснив він.
Як повідомлялось, графіки погодинних відключень діятимуть для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00.