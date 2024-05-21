Україна розпочала переговори щодо угоди з безпеки з новим членом НАТО

Представники України та Швеції, яка у квітні цього року стала 32-им повноправним членом НАТО, 21 травня розпочали переговори щодо двосторонньої безпекової угоди, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в повідомленні Офісу президента.

З українського боку раунд переговорів провів заступник голови ОП Ігор Жовква.

Сторони, як зазначається, обговорили положення проєкту угоди й узгодили подальші кроки для якнайшвидшої фіналізації та підписання документа.

Про наміри почати переговори щодо безпекової угоди Київ і Стокгольм говорили ще в минулому році, а в березні висловили готовність "якнайшвидше" їх розпочати.

Нагадаємо, наразі Україна підписала двосторонні безпекові угоди з дев'ятьма країнами, останньою з них стала Латвія. Також очікується підписання угоди з Норвегією.

На початку травня президент Володимир Зеленський оголосив про підготовку безпекових угод із сімома країнами, зокрема Сполученими Штатами.