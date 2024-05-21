У США пропонують дати Україні 50 млрд доларів у кредит із активів РФ

Україна могла б отримати кредиту в розмірі 50 мільярдів доларів, а кошти для цього можна було б узяти з заарештованих російських активів, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, повідомляє Sky News.

"Існує ймовірність того, що члени "Великої сімки" підтримають військові зусилля України, використовуючи мільярди доларів у вигляді кредитів, пов'язаних із замороженими російськими активами" , - сказала вона.

Єллен заявила, що сподівається на "єдиний фронт" з цього питання перед ключовою зустріччю міністрів фінансів в Італії, стверджуючи, що в України є суттєві потреби.

Допомога Україні в кредит

Глава Мінфіну США наполягає на угоді щодо плану використання відсотків, отриманих від 300 мільярдів доларів заарештованих російських державних активів, для фінансування військових зусиль України. Сума може становити до 50 млрд доларів, але буде доступна тільки у вигляді кредитів.

Єллен спочатку наполягала на повній конфіскації російських коштів, в основному номінованих в євро. Однак ця пропозиція зустріла опір з боку офіційних осіб ЄС на тій підставі, що такі дії могли становити системний ризик для європейської валюти.

Глава Мінфіну висловилася про рішення ЄС щодо використання доходів від активів РФ

Єллен повідомила, що для G7 важливо працювати разом, щоб виступити "єдиним фронтом" і показати, що Велика сімка може генерувати значущі ресурси для підтримки України протягом наступних кількох років.

"І хоча Америка підтримує Україну, і я очікую, що Конгрес, у разі потреби, ухвалить майбутні пакети, Україна має суттєві потреби, і можливість мобілізувати значні ресурси для допомоги Україні дуже важлива" , - додала вона.

При цьому вона відреагувала на рішення ЄС щодо використання доходів від активів РФ на користь України. Вона назвала це одним зі способів допомоги Україні.

"І той план, про який ви згадали, по суті, сприятиме тому, щоб потік відсотків надходив від активів, які не належать Росії" , - додала вона.

При цьому вона підкреслила, що російські активи більше не приносять відсотки, але вони приносять прибуток бельгійському депозитарію Euroclear. Глава Мінфіну заявила, що вже це можна передавати Україні і цей потік відсотків окупиться протягом кількох років.

Використання російських активів на користь України

Країни Заходу заморозили російські активи після вторгнення окупантів в Україну, але поки що не зважилися на повну їхню конфіскацію. Частина країн шукає інші способи щодо використання цих активів.

Водночас сьогодні глава МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що процес використання заморожених російських активів на користь України складається з трьох кроків, останнім з яких є їхня повна конфіскація.