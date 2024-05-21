Зеленський: Росія накопичила 10 тисяч ракет С-300 для ударів по Україні
Росія накопичила 10 тисяч ракет С-300 для ударів по Україні. У цьому перевага країни-агресора у війні, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить заява президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю The New York Times.
"Це їх величезна перевага. Обстріли Харкова, всі загибелі людей, дітей - це їх величезна перевага. Щоденне використання бомб - це їх величезна перевага. Використання систем С-300 - вони накопичили 10 тисяч ракет С-300. 10 тисяч - це знову їх перевага", - сказав Зеленський.
Він також зазначив, що у світі є відповідна зброя, здатна протистояти атакам Росії, але її недостатньо в України.
"Чи є у світі відповідна зброя, щоб протистояти цьому? Так. Чи є відповідна зброя, краща за те, що є в арсеналі Росії? Так. Чи є в України обидва ці елементи - достатня кількість і дозвіл? Немає", - наголосив президент.