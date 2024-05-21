ЗМІ: Росія вирішила "змінити" морські кордони з Литвою та Фінляндією

Російська влада вирішила в односторонньому порядку "змінити" морські кордони країни з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє видання The Moscow Times.

Зазначається, що журналісти проаналізували проект постанови уряду, опублікований на порталі правових актів. При цьому вказується, що цей документ підготувало Міноборони РФ.

"Росія має намір оголосити своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході Фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ і Зеленоградськ у Калінінградській області" , - пишуть журналісти.

Як РФ хоче "змінити" кордон

Росія хоче змінити географічні координати точок, що визначають положення вихідних ліній, від яких відміряється ширина територіального моря РФ, а також прилеглої зони біля узбережжя та островів.

На кордоні з Фінляндією уряд РФ має намір скоригувати координати в зоні островів Йяхі, Соммерс, Голланд, Родшер, Малий Тютерс, Вігрунд, а також поблизу північного вхідного мису річки Нарва, випливає з додатка до постанови кабміну.

На кордоні з Литвою під перегляд потрапила зона Куршської коси в Гданській затоці, райони мису Таран, мису на південь від мису Таран, а також Балтійської коси.

Чим це мотивують росіяни

Автори проекту на своє виправдання заявляють, що чинні географічні координати, встановлені постановою Радміну СРСР від 1985 року, "не повною мірою відповідають сучасній географічній обстановці".

"Точки були зафіксовані "за морськими навігаційними картами дрібного масштабу", які, своєю чергою, грунтуються на роботах середини 20 століття, а це "не дає змоги визначити зовнішню межу внутрішніх морських вод" РФ" , - йдеться в документі.

При цьому Постанову Радміну СРСР 40-річної давності, що регулює кордони в регіоні Балтійського моря, Міноборони пропонує частково "визнати не чинною". При цьому документ про "перегляд кордону" поки що офіційно не коментували МЗС Фінляндії та Литви.

Росія може напасти на країни Балтії

Після вторгнення в Україну країни Заходу стали розглядати можливість нападу РФ на членів НАТО. При цьому багато хто розглядає як мету Кремля країни Балтії.

А нещодавно заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що Російська Федерація може захопити країни Балтії за сім днів, при цьому реакція НАТО буде тривалішою.