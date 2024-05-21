Єврокомісія анонсувала першу виплату з надприбутків від заморожених активів РФ

Європейська комісія анонсувала першу виплату з надприбутків від користування замороженими активами Росії на території Євросоюзу в липні 2024 року, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії

Віцеголова Європейської комісії Валдіс Домбровскіс привітав офіційне рішення Ради Євросоюзу, яке розблоковує використання надзвичайних надходжень від активів російського центробанку в ЄС.

"Швидкість залишається ключовим фактором, і Комісія продовжить докладати всіх зусиль, щоб перший платіж був здійснений вже в липні", – додав він.

Єврокомісія уточнила, що рішення щодо активів Росії набуде чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС.

"Ресурси (з активів Росії. – Ред.) будуть доступні для підтримки України, починаючи з липня 2024 року, з виплатами двічі на рік", – зазначили там.

У 2024 році всі отримані з росактивів кошти Євросоюз скерує в механізм Ukraine Facility – чотирирічної програми надання Україні економічної допомоги, йдеться в повідомленні Європейської комісії. За її даними, йдеться про 2,5-3 мільярди євро.

Звідти, як уже повідомляла Рада ЄС, 90% коштів підуть на Європейський фонд миру для постачання Україні зброї, решта 10% – у бюджет Євросоюзу на потреби відновлення.

У лютому, нагадаємо, ЄС погодив інший важливий етап у своєму плані з використання заморожених активів Росії, пов'язаний із юридичними правилами зберігання надприбутків від активів.