На півдні України зафіксовано російські ударні безпілотники (Оновлено)

Російська армія пізно ввечері 21 травня запустила на територію України ударні безпілотники з південного напрямку, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

О 22:04 про загрозу ударних БпЛА повідомили в Дніпропетровській та Запорізькій областях.

О 22:56 військові повідомили про загрозу застосування ударних безпілотників у Миколаївській та Херсонській областях.

О 23:00 уточнили, що БпЛА типу "Shahed" рухаються з Херсонської у напрямку Миколаївської області.

Станом на 23:07 карта повітряних тривог виглядає так:

О 23:11 повідомили про БпЛА з Херсонщини в напрямку Дніпропетровської області та що БпЛА рухаються у північно-східному напрямку на Дныпропетровщині.

О 23:25 повідомили про безпілотники на Сумщині.