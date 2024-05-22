Ізраїль погодився адаптувати операцію в Рафаху під вимоги США – Білий дім

Ізраїль оновлює свої плани військового наступу на Рафах, щоб вони відповідали вимогам і побажанням США.﻿ Про це повідомляє The Times of Israel, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

Відповідаючи на запитання, чи може Ізраїль реалізувати наступ у місті Рафах, який би не викликав занепокоєння адміністрації Байдена, високопосадовець Білого дому сказав, що Єрусалим перебуває на правильному шляху для цього.

"Справедливо буде сказати, що ізраїльтяни оновили свої плани. Вони врахували багато з тих занепокоєнь, які ми висловлювали" , - сказав чиновник, не даючи водночас повного "зеленого світла" планам ЦАХАЛу.

США вже кілька місяців виступають проти масштабної військової операції Рафаху, попереджаючи, що не існує жодного способу провести її так, щоб урятувати майже 1,5 млн палестинських біженців, що знайшли прихисток у місті.

За останні тижні Ізраїль почав видавати накази про евакуацію значної частини найпівденнішого міста Сектора Газа, що змусило майже дві третини населення тікати до гуманітарних зон на півдні та заході. Але США, як і раніше, стурбовані тим, що Ізраїль не має гуманітарних систем, здатних подбати про таку кількість людей, які знайшли притулок у зрівняних із землею бомбардуванням районах, на відміну від дещо більш інфраструктурно розвиненого Рафаха.

Натомість високопоставлений чиновник адміністрації Байдена був менш критичним щодо ізраїльських зусиль.

"Повинен сказати, що після моєї поїздки до Ізраїлю за останні кілька днів... цілком очевидно, що ізраїльтяни серйозно ставляться до цих проблем" , - сказав чиновник.

Він також зазначив, що ситуація в Рафаху кардинально змінилася за останні кілька тижнів, з огляду на масову евакуацію палестинців.