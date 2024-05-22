Курс валют НБУ на 22 травня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 22 травня 2024 року

Курс долара порівняно з 21 травня зріс на 14 коп. до 39.8052 за 1 долар.

Курс євро зріс до рівня 43.2643 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів збільшився до рівня 50.6322 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 15 коп. до 43.7708 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс на 4 коп. до 10.1668 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 39.805 200 EUR Євро 43.264 300 GBP Фунт стерлінгів 50.632 200 CHF Швейцарський франк 43.770 800 PLN Польський злотий 10.166 800

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.