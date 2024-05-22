Курс валют НБУ на 22 травня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 22 травня 2024 року
Курс долара порівняно з 21 травня зріс на 14 коп. до 39.8052 за 1 долар.
Курс євро зріс до рівня 43.2643 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів збільшився до рівня 50.6322 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 15 коп. до 43.7708 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого зріс на 4 коп. до 10.1668 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|39.805 200
|EUR
|Євро
|43.264 300
|GBP
|Фунт стерлінгів
|50.632 200
|CHF
|Швейцарський франк
|43.770 800
|PLN
|Польський злотий
|10.166 800
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.