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Курс валют НБУ на 22 травня

Курс валют НБУ на 22 травня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 22 травня 2024 року

Курс долара порівняно з 21 травня зріс на 14 коп. до 39.8052 за 1 долар.

Курс євро зріс до рівня 43.2643 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів збільшився до рівня 50.6322 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 15 коп. до 43.7708 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс на 4 коп. до 10.1668 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 39.805 200 +0.1402
EUR Євро 43.264 300 +0.1841
GBP Фунт стерлінгів 50.632 200 +0.2735
CHF Швейцарський франк 43.770 800 +0.1541
PLN Польський злотий 10.166 800 +0.0409

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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