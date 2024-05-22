ППО вночі знищила всі 24 "Шахеди" – Повітряні сили
У ніч на 22 травня російські війська вдарили по Україні безпілотниками типу Shahed. Сили протиповітряної оборони збили всі 24 "Шахеди", які запустили окупанти.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Пуски ударних безпілотників здійснювались із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ (РФ), а також з території тимчасово окупованого Криму.
"В результаті протиповітряного бою Силам оборони України вдалося збити усі 24 "Шахеди" [...]
Ударні БпЛА знищували у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Сумської та Одеської областей", – йдеться в повідомленні.
Чергову нічну атаку окупантів відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби, зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних Сил.