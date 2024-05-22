ППО вночі знищила всі 24 "Шахеди" – Повітряні сили

У ніч на 22 травня російські війська вдарили по Україні безпілотниками типу Shahed. Сили протиповітряної оборони збили всі 24 "Шахеди", які запустили окупанти.

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Пуски ударних безпілотників здійснювались із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ (РФ), а також з території тимчасово окупованого Криму.

"В результаті протиповітряного бою Силам оборони України вдалося збити усі 24 "Шахеди" [...]

Ударні БпЛА знищували у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Сумської та Одеської областей" , – йдеться в повідомленні.

Чергову нічну атаку окупантів відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби, зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних Сил.