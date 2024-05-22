Група конгресменів США закликала дозволити Україні бити по території РФ

Комітет з розвідки Палати представників США оприлюднив звернення групи конгресменів від обох партій до міністра оборони Ллойда Остіна з закликом пришвидшити постачання озброєнь Україні, повідомляє Голос Америки.

Законодавці також висловили свою "сильну підтримку" наданню дозволу Україні атакувати цілі на території Росії та пропонують розширити тренування українців на американських винищувачах F-16.

Голова Комітету з розвідки Палати представників, конгресмен-республіканець Майк Тернер заявив, що Україні можна було б надати дозвіл стріляти по стратегічних об'єктах в Росії "за певних обставин".

"Українські посадовці висловили серйозну стурбованість, заявивши, що ситуація зараз гірша, ніж будь-коли. Сполучені Штати повинні дозволити Україні за певних обставин використовувати зброю, яка може вражати цілі в Росії, тренувати на F-16 більше українських пілотів та посилити українські системи ППО" , – зазначив конгресмен Тернер.

Законодавці вважають, що українці не можуть ефективно захищатися через політику адміністрації Байдена, що потрібно змінити.

"Наші українські союзники просять дозволу використовувати певні типи зброї, наданої США, для виконання операцій по стратегічних цілях в Росії чи на контрольованій Росією території. [...]﻿

Це надзвичайно важливо, щоб адміністрація Байдена дозволила військовим лідерам України мати можливість здійснювати повний спектр операцій, необхідних, щоб відповісти на неспровоковану атаку Росії на їхню суверенну територію" , – мовиться в листі, який станом на 21-го травня підписали 13 конгресменів.

Законодавці також закликають Пентагон збільшити кількість українських пілотів, яких США тренують на винищувачах F-16.

"Є критична потреба на значну кількість підготовлених пілотів, які могли б управляти такими літаками як F-16, щоб вони були доступні для України" , – пишуть конгресмени.

Вони додають, що за даними ВПС США, до кінця 2024 року Сполучені Штати завершать тренування лише 12 пілотів.

"Вивчити 12 пілотів – цього просто недостатньо. Україна – у стані війни, і місця для України мають бути в пріоритеті, у порівнянні з іншими іноземними країнами" , – зазначили в листі члени Комітету розвідки Палати представників США.

Законодавці також вказують, що Київ просить для захисту "великих міських територій" принаймні 7 додаткових систем Patriot.

"Ми закликаємо вас співпрацювати з нами, щоб пришвидшити постачання ресурсів, поки наші друзі в Україні продовжують захищати свою територію від російського брутального нападу та агресії" , – заявили конгресмени у зверненні до міністра оборони США.

"Міністерство оборони США має негайно виконати ці термінові запити від України, щоб запобігти подальшому просуванню Росії. США та всі волелюбні країни повинні захищати своїх союзників від терористів і комуністичних диктаторів" , - пише конгресмен від Республіканської партії Браян Фіцпатрік у мережі Х (раніше Twitter).

Серед конгресменів, які підписали листа, кілька демократів, зокрема, конгресмени Джим Гаймс, Брендан Бойл, Андре Карсон, Джейсон Кроу.