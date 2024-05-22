Міноборони Швеції: НАТО потрібно до двох років на озброєння України

Країнам НАТО від року до двох років, щоб досягти бажаного потенціалу щодо постачання України великою кількістю зброї.﻿ Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон в інтерв'ю Bloomberg, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Росія стала на ноги швидше за євроатлантичну спільноту" , - сказав Йонсон, закликавши західних союзників подвоїти обсяг закупівель.

Йонсон заявив, що метою є досягти перемоги України у війні з Росією.

"Я очікую, що ми надолужимо втрачене, але думаю, що мине рік чи два, перш ніж ми побачимо повний ефект" , - сказав він.

Швеція вже подвоїла військові витрати з 2020 року та планує до 2030 року направити на оборону 2,6% валового внутрішнього продукту. У короткостроковій перспективі цього може бути недостатньо, щоб протистояти супротивникові, який переводить її економіку на військову основу.

Швеція надала Україні танки, бойові машини, артилерійські системи, боєприпаси та інше обладнання, яке потрібно замінити. Водночас вона прагне задовольнити амбіції, які включають збільшення кількості військових кораблів та підводних човнів у розпорядженні ВМС Швеції, а також значне посилення можливостей відбиття повітряних атак.

Шведська зброя

Війна в Україні продемонструвала необхідність протиповітряної оборони, оскільки Росія завдала ударів по військових об'єктах, а також по цивільній інфраструктурі за допомогою безпілотників та ракет.

Швеція приєдналася до ініціативи Німеччини щодо надання Києву додаткових систем ППО Patriot. Проте, за словами Йонсона, передача однієї з чотирьох батарей Швеції завдасть значних збитків її власній обороні.

"Звичайно, є речі, які ми можемо зробити простіше, швидше та з меншим впливом на наші власні можливості, ніж система Patriot. Це обмежений ресурс" , - сказав Йонсон.

Забезпечення України є невідкладним завданням, оскільки Швеція набуває додаткового значення завдяки оборонній промисловості, яка перевищує її вагу.

"У світі немає іншої країни з населенням 10 мільйонів людей, яка мала б можливість проектувати та будувати винищувачі, підводні човни, артилерійські системи та бойові машини піхоти. Це також перевага для нас у нашому прагненні підтримати Україну" , - сказав Йонсон.

У цю галузь входять вітчизняні виробники озброєнь, такі як Saab AB, а також компанії, що знаходяться в іноземній власності, такі як BAE Systems Hagglunds AB, що виробляє бойову броньовану машину CV-90, і фінсько-норвезький виробник артилерійських боєприпасів Nammo 5-міліметрового калібру, яких гостро потребує Україна.

Йонсон заявив, що уряд має намір потроїти виробництво артилерійських боєприпасів у найближчі кілька років.

"Ми прийшли з епохи, коли вважалося, що у нас дуже мало грошей, але багато часу. Тепер у нас значно більше грошей, але менше часу, тому що ми дуже стурбовані тим, що Росія відновиться і створить військову загрозу для всього альянсу" , - сказав Йонсон.

Нагадаємо, з початку російського вторгнення в Україну Швеція передала Україні 15 пакетів військової допомоги. Зокрема, у річницю початку війни у лютому 2024 року Швеція передала пакет на суму близько 70 млн доларів, до якого входять бойові катери, міни та торпеди. До нього також увійшли артилерійські боєприпаси, сумісні із системою Archer, відправленою Швецією раніше.