В "Укренерго" закликали українців готуватися до відключень світла взимку

Українці повинні готуватися до вимкнень світла зимою, а не тільки влітку, оскільки у зимовий період року споживання електроенергії зростає. Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, повідомляє Суспільне.

Він попередив українців, що потрібно на побутовому рівні готуватися до того, що і влітку, і взимку можливі відключення світла. Він каже, що українців "очікує непроста зима".

"Ця зима може бути непростою, тому що природно взимку споживання зростає. І навіть з урахуванням тих планів з відновлення генерації, які на сьогодні існують, досить вірогідно, що повністю виключити вірогідність планових відключень не вдасться" , — сказав Кудрицький.

Він сказав, що на відновлення електростанцій, які атакувала російська армія, потрібні місяці та роки. Тому не треба очікувати, що "стрімкого збільшення генерації" в енергосистемі України і вчитися жити з вимкненнями світла.