Росія отримує з Китаю близько 90% електроніки – Блінкен

До 90% своєї залежності в імпорті мікроелектроніки Росія задовольняє з поставок Китаю та спрямовує цю продукцію на виробництво танків, снарядів та інших озброєнь. Про це заявив у вівторок під час слухань у Сенаті американського Конгресу державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Укрінформ.

"Ми не бачили, щоби Китай передавав реальні озброєння Росії для їх застосування в Україні. Північна Корея робить це, Іран робить це, Китай – ні. Але ми бачимо, що Китай надає величезну підтримку оборонно-промисловій базі РФ" , - зауважив державний секретар США.

Він уточнив, що 70% усіх верстатів, які імпортує Росія, надходять із КНР. Крім того, за його словами, 90% мікроелектроніки також надходить в Росію із Китаю.

"Багато з цього йде на розбудову оборонно-промислової бази, і в результаті ми бачимо, як Росія виробляє танки, артилерійські боєприпаси рекордними темпами" , - зазначив Блінкен.

Для того, щоби протидіяти цьому, Сполучені Штати роблять відповідні кроки. Насамперед проводиться робота щодо виявлення цих поставок та попередження китайської сторони. За словам держсекретаря США, він говорив про це в тому числі напряму Сі Цзіньпіню під час недавнього візиту до Китаю.

Крім того, США обговорюють ці питання з європейськими країнами, на торгівлю з якими орієнтується Пекін.

"Не можна, щоби Китай, з одного боку, заявляв, що шукає кращих відносин із країнами Європи, а з іншого боку підживлював найбільшу загрозу європейській безпеці з часів закінчення холодної війни" , - зазначив Блінкен.

Крім того, додав держсекретар, США жорстко обмежують діяльність китайських компаній, які порушують режим ембарго для Росії.