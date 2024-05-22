Норвегія оголосила про офіційне визнання Палестинської держави

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що його країна визнає Палестинську державу. Про це він заявив на спеціальній пресконференції, повідомляє Європейська правда.

Через 75 років після того, як Норвегія визнала Ізраїль державою, Норвегія стала 144-ю країною ООН, яка також визнала Палестину.

Визнання набуде чинності 28 травня.

Він обґрунтовує це тим, що Палестинська держава абсолютно необхідна для встановлення миру на Близькому Сході.

"Визнавши Палестину, ми зможемо більш рішуче заохочувати інші країни підтримувати побудову Палестинської держави, і ми зможемо притягнути Палестинську державу до відповідальності" , – каже Стьоре.

Нагадаємо, раніше головний дипломат ЄС Жозеп Боррель підтвердив, що Іспанія, Ірландія та деякі інші країни-члени Європейського Союзу планують визнати Палестинську державу 21 травня.