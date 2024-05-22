Справу нардепа Лабазюка про підкуп передали до суду

21 травня 2024 р. прокурор САП скерував до суду обвинувальний акт стосовно нардепа та його спільника, яких викрили на наданні хабаря віцепрем'єр-міністру – Міністру розвитку громад, територій та інфраструктури Олександру Кубракову та голові Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму, повідомляє Економічна правда.

Йдеться про нардепа Сергія Лабазюка.

НАБУ та САП встановили, що народний депутат, діючи за попередньою змовою з директором акціонерного товариства "URD Українські дороги", запропонував топпосадовцям неправомірну вигоду за виділення 1 млрд грн додаткового фінансування робіт, яке виконувало підконтрольне їм товариство.

Пропонована сума неправомірної вигоди мала становити від 3% до 5% від обсягу фінансування.

У подальшому нардеп та директор компанії надали частину цієї неправомірної вигоди у розмірі 150 тис. доларів США.

Дії осіб кваліфіковані за ч. 4 ст. 369 КК України. Санкцією статті передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили нардепа з групи "За Майбутнє" Сергія Лабазюка на передачі хабаря у кінці 2023 року.

У серпні того року він звернувся до топпосадовця Міністерства відновлення з проханням надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об’єктів на 1 мільярд гривень. За це пообіцяв "винагороду" у розмірі 3-5% від вартості кожного підряду. Для узгодження подальших домовленостей нардеп також залучив директора компанії.

Як повідомляло НАБУ, нардеп після надходження 50 млн грн за підряд з відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України через довірену особу надав Найєму відсоток у сумі 150 тисяч доларів.

Передача хабаря відбулась на паркінгу столичного супермаркету, а гроші знаходились у китайській шкатулці.