Швеція виділить $7 млрд військової допомоги Україні протягом трьох років

Уряд Швеції погодив з проурядовою партією "Шведські демократи" програму додаткової військової підтримки України на загальну суму 75 мільярдів крон (7,01 мільярда доларів) протягом трьох років, повідомляє Європейська правда.

75 мільярдів крон будуть рівномірно розподілені протягом трьох років.

"З метою посилення шведської підтримки України уряд та "Шведські демократи" погоджуються запровадити рамкову програму військової підтримки України на 2024-2026 роки. Швеція збільшить підтримку, і рамка складає 75 мільярдів шведських крон на військову підтримку на 2024-2026 роки, по 25 мільярдів шведських крон на рік" , – йдеться у повідомленні шведського уряду.

З цією пропозицією загальна військова і цивільна підтримка України з боку Швеції становитиме понад 100 мільярдів шведських крон. Військова допомога Україні може, наприклад, надаватися у формі безоплатної передачі оборонного обладнання, фінансових внесків та фінансової підтримки на закупівлю оборонного обладнання.

В уряді зазначили при цьому, що ця програма може обтяжити державні фінанси на кілька років і навіть після 2026 року.

"Після вторгнення Росії в Україну ситуація з безпекою в Європі є найсерйознішою з часів Другої світової війни. Це означає, що переозброєння всередині країни має тривати одночасно з підтримкою України.